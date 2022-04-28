Управление физкультуры и спорта переехало в «Звездный» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Управление физической культуры и спорта Нового Уренгоя (ЯНАО) переехало во дворец спорта «Звездный», в котором недавно сменилось начальство. Как сообщают URA.RU источники, близкие к мэрии города, этот шаг означает, что спортивное учреждение полностью перешло под контроль администрации.

«Как только учреждение перешло в руки человека замглавы Михаила Терещенко — Романа Лихтина, в него сразу заехали начальник управления физической культуры Владислав Серебряков с подчиненными, оккупировав второй этаж. По всей видимости они давно планировали это сделать, но при экс-директоре дворца Юрии Косенко им бы этого никто не позволил. Вполне возможно, что ведомство направили в качестве надсмотрщика за новым директором дворца — боятся, что он не справится. Либо структуры администрации переполнились чиновниками и их больше некуда садить», — сообщил агентству источник.

В администрации Нового Уренгоя агентству подтвердили, что управление переехало в дворец спорта. «В „Звездном“ имеются офисные помещения, для удобства работы и быстрой коммуникации между подразделениями было принято решение о переезде в дворец спорта», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДС «Звездном» произошла отставка — Юрия Косенко уволили в марте 2022 года, а на его место поставили директора спортшколы «Контакт» Романа Лихтина. По словам Косенко, администрация Нового Уренгоя не пыталась анализировать рабочие процессы дворца спорта — все сводилось к попыткам контролировать, а из-за непродуманных действий по смене начальства «Звездный» лишился лицензии на оружие и его изъяли из тира.

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