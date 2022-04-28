В Кургане отменили мероприятия из-за режима ЧС

В Кургане из-за режима ЧС отменили спортивные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганским спортсменам отменили мероприятия из-за введения режима ЧС на территории Курганской области. Соревнования, которые должны были пройти 30 апреля на курганском ипподроме, перенесли на середину мая, сообщает пресс-служба областного спортуправления.

«В связи с введением режима ЧС на территории Курганской области, легкоатлетическая эстафета, посвященная 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и соревнования в зачет областных сельских спортивных игр „Золотой колос“ с забегом и перетягиванием каната, переносятся на 14 мая», — сказали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за увеличения количества природных пожаров на территории Курганской области введен режим ЧС. В регион стягивают дополнительные силы — аэромобильные группировки управлений Свердловской и Челябинской областей. Всего 66 человек и 9 единиц техники, оснащенных специализированным оборудованием.