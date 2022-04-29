29 апреля 2022
28 апреля 2022

В Тюменской области пропал несовершеннолетний студент. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, парень, подросток, преступность, один в переулке
Подросток вечером вышел из общежития и не вернулся Фото:

В Тобольске пропал несовершеннолетний студент. Молодой человек сутки не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает группы «ПСО — Гуманитарный Добровольческий Корпус» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал парень! 29.04.2022 года вышел из общежития в районе 17:00 и до настоящего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Последний раз молодого человека видели в черном спортивном костюме с белыми полосками по бокам, черных кроссовках с красными вставками. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112 или позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10.

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Фото:

В Тобольске пропал несовершеннолетний студент. Молодой человек сутки не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает группы «ПСО — Гуманитарный Добровольческий Корпус» в социальной сети «ВКонтакте». «Пропал парень! 29.04.2022 года вышел из общежития в районе 17:00 и до настоящего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда. Последний раз молодого человека видели в черном спортивном костюме с белыми полосками по бокам, черных кроссовках с красными вставками. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112 или позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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