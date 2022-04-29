Подросток вечером вышел из общежития и не вернулся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске пропал несовершеннолетний студент. Молодой человек сутки не выходил на связь с близкими. Об этом сообщает группы «ПСО — Гуманитарный Добровольческий Корпус» в социальной сети «ВКонтакте».

«Пропал парень! 29.04.2022 года вышел из общежития в районе 17:00 и до настоящего времени его местонахождение не известно», — говорится в сообщении поисково-спасательного отряда.

Последний раз молодого человека видели в черном спортивном костюме с белыми полосками по бокам, черных кроссовках с красными вставками. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подростка, просят сообщить данные по номеру 112 или позвонить волонтерам «Гуманитарного добровольческого корпуса» — 8-800-201-21-10.

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