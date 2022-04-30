В ЯНАО на фоне санкций начнут производить морсы из северных ягод

Запустить производство должны в следующем году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Компания «Серебряный источник» из Ноябрьска (ЯНАО) запустит производство морсов и напитков из северных ягод. Наладить выпуск должны уже к следующему году, сообщает пресс-служба администрации города в социальных сетях.

«Для производства морсов и полезных напитков планирует использовать ямальскую ягоду — клюкву, бруснику, чернику. Вода своя, ноябрьская. Оборудование все отечественное, комплектующие и тара тоже», — рассказывает владелец компании «Серебряный источник» Павел Булатов.

В данный момент компания занимается продажей воды. Ежемесячно на предприятии выпускают по 10 тысяч 20-литровых, 35 тысяч 5-литровых и 2 тысячи 10-литровых бутылок воды. Летом планируют продавать ее в малой таре — по 0,5 и 1,5 литра. Воду добывают из двух артезианских скважин — глубиной 167 и 154 метра. Вода проходит четырехступенчатую очистку.

Решение Евросоюза о наложении санкций на Россию связано с началом специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Позднее страны ЕС заявили об отказе от российского газа и нефти. А с российского рынка ушли многие производители товаров и продуктов.