01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Тюмени вандалы разрисовали «Катюшу». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад в Пышме. Екатеринбург, т-34, день победы, парад победы, 9мая
В Тюмени вандалы разрисовали памятник военной техники Фото:

В тюменском сквере Победы вандалы разрисовали памятник военной техники. Пост с информацией был размещен в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

«Сквер победы. Памятник военной техники — легендарная Катюша. Скоро День Победы, а наши власти даже не умудрились закрасить, да и вообще привести в нормальный вид эту технику, хотя три дня назад приезжала какая-то бригада для восстановления постамента. Провели реконструкцию дорожной плитки, заменили одну и уехали. Неужели нельзя было купить банку зеленой краски и закрасить эти иероглифы», — написал анонимный автор поста.

Тюменцы в комментариях сразу нашли виноватых. «Родители этих художников пусть и закрашивают, раз воспитывать не могут», — написала Ольга Антонюк. «Культяпки этих художников отбить разок, чтобы больше неповадно было, и извилины в нужную сторону зашевелились у балбесов этих, кто разукрасил», — прокомментировал Сергей Матвеев. Также автору посоветовали не писать недовольные посты в социальных сетях, а купить банку с краской и сделать доброе дело.

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В тюменском сквере Победы вандалы разрисовали памятник военной техники. Пост с информацией был размещен в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Сквер победы. Памятник военной техники — легендарная Катюша. Скоро День Победы, а наши власти даже не умудрились закрасить, да и вообще привести в нормальный вид эту технику, хотя три дня назад приезжала какая-то бригада для восстановления постамента. Провели реконструкцию дорожной плитки, заменили одну и уехали. Неужели нельзя было купить банку зеленой краски и закрасить эти иероглифы», — написал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях сразу нашли виноватых. «Родители этих художников пусть и закрашивают, раз воспитывать не могут», — написала Ольга Антонюк. «Культяпки этих художников отбить разок, чтобы больше неповадно было, и извилины в нужную сторону зашевелились у балбесов этих, кто разукрасил», — прокомментировал Сергей Матвеев. Также автору посоветовали не писать недовольные посты в социальных сетях, а купить банку с краской и сделать доброе дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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