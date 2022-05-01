В Тюмени вандалы разрисовали «Катюшу». Фото

02 мая 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В Тюмени вандалы разрисовали памятник военной техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В тюменском сквере Победы вандалы разрисовали памятник военной техники. Пост с информацией был размещен в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Сквер победы. Памятник военной техники — легендарная Катюша. Скоро День Победы, а наши власти даже не умудрились закрасить, да и вообще привести в нормальный вид эту технику, хотя три дня назад приезжала какая-то бригада для восстановления постамента. Провели реконструкцию дорожной плитки, заменили одну и уехали. Неужели нельзя было купить банку зеленой краски и закрасить эти иероглифы», — написал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях сразу нашли виноватых. «Родители этих художников пусть и закрашивают, раз воспитывать не могут», — написала Ольга Антонюк. «Культяпки этих художников отбить разок, чтобы больше неповадно было, и извилины в нужную сторону зашевелились у балбесов этих, кто разукрасил», — прокомментировал Сергей Матвеев. Также автору посоветовали не писать недовольные посты в социальных сетях, а купить банку с краской и сделать доброе дело. Фото: группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В тюменском сквере Победы вандалы разрисовали памятник военной техники. Пост с информацией был размещен в группе «Типичная Тюмень ЧП» в соцсети «ВКонтакте». «Сквер победы. Памятник военной техники — легендарная Катюша. Скоро День Победы, а наши власти даже не умудрились закрасить, да и вообще привести в нормальный вид эту технику, хотя три дня назад приезжала какая-то бригада для восстановления постамента. Провели реконструкцию дорожной плитки, заменили одну и уехали. Неужели нельзя было купить банку зеленой краски и закрасить эти иероглифы», — написал анонимный автор поста. Тюменцы в комментариях сразу нашли виноватых. «Родители этих художников пусть и закрашивают, раз воспитывать не могут», — написала Ольга Антонюк. «Культяпки этих художников отбить разок, чтобы больше неповадно было, и извилины в нужную сторону зашевелились у балбесов этих, кто разукрасил», — прокомментировал Сергей Матвеев. Также автору посоветовали не писать недовольные посты в социальных сетях, а купить банку с краской и сделать доброе дело.