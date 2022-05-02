В ГИБДД объяснили причину километровой пробки до кладбища Кургана

Движение затормозилось на улице Зауральской (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в Родительский день затормозилось движение до Зайковского кладбища из-за того, что улица, ведущая к ней, имеет только по одной полосе в каждом направлении, а поток машин увеличился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«Улица Зауральская, ведущая к Зайковскому кладбищу, имеет по одной полосе в каждом направлении. В связи с увеличением желающих посетить кладбище, поток транспорта осуществлял движение с минимальной скоростью», — рассказали в ведомстве.

Представители УГИБДД отметили, что были выделены дополнительные наряды полиции, которые несут службу возле кладбищ и помогают участником движения. В Госавтоинспекции добавили, что движение на этой дороге не останавливалось и ситуация находится под контролем инспекторов ДПС.

Ранее житель Кургана сообщил, что 3 мая образовалась пробка от памятника, посвященного танку Т-34-85, до Зайковского кладбища. На пробку возле кладбища жаловались и жители Тюмени.