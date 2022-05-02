02 мая 2022
01 мая 2022

В ГИБДД объяснили причину километровой пробки до кладбища Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Движение затормозилось на улице Зауральской (архивное фото) Фото:

В Кургане в Родительский день затормозилось движение до Зайковского кладбища из-за того, что улица, ведущая к ней, имеет только по одной полосе в каждом направлении, а поток машин увеличился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области.

«Улица Зауральская, ведущая к Зайковскому кладбищу, имеет по одной полосе в каждом направлении. В связи с увеличением желающих посетить кладбище, поток транспорта осуществлял движение с минимальной скоростью», — рассказали в ведомстве.

Представители УГИБДД отметили, что были выделены дополнительные наряды полиции, которые несут службу возле кладбищ и помогают участником движения. В Госавтоинспекции добавили, что движение на этой дороге не останавливалось и ситуация находится под контролем инспекторов ДПС.

Ранее житель Кургана сообщил, что 3 мая образовалась пробка от памятника, посвященного танку Т-34-85, до Зайковского кладбища. На пробку возле кладбища жаловались и жители Тюмени.

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В Кургане в Родительский день затормозилось движение до Зайковского кладбища из-за того, что улица, ведущая к ней, имеет только по одной полосе в каждом направлении, а поток машин увеличился. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Курганской области. «Улица Зауральская, ведущая к Зайковскому кладбищу, имеет по одной полосе в каждом направлении. В связи с увеличением желающих посетить кладбище, поток транспорта осуществлял движение с минимальной скоростью», — рассказали в ведомстве. Представители УГИБДД отметили, что были выделены дополнительные наряды полиции, которые несут службу возле кладбищ и помогают участником движения. В Госавтоинспекции добавили, что движение на этой дороге не останавливалось и ситуация находится под контролем инспекторов ДПС. Ранее житель Кургана сообщил, что 3 мая образовалась пробка от памятника, посвященного танку Т-34-85, до Зайковского кладбища. На пробку возле кладбища жаловались и жители Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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