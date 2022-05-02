02 мая 2022
01 мая 2022

В Кургане образовалась километровая пробка до кладбища. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, пробка, автомобильная пробка, лето, затор на дороге, трафик, мост бурова-петрова
Пробка образовалась возле Зайковского кладбища (архивное фото) Фото:

В Кургане 3 мая образовалась пробка от памятника, посвященного танку Т-34-85, до Зайковского кладбища. Об этом житель Кургана сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Огромная пробка от танка до Зайковского кладбища. Кто туда собрался запаситесь терпением», — написал анонимный горожанин в группе «Инцидент Курган».

Некоторые горожане, которые добираются на автобусах до Зайково, жалуются, что не могут дождаться рейс. На это кладбище можно добраться только на маршруте №2 и четырех автобусах рейса «Зайковское кладбище — кладбище Рябково».

В Рябково посетитель кладбища пожаловался на другую проблему. Он рассказал в сообществе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте», что один из посетителей нашел у себя шесть клещей. Представители городской администрации ответили обратившемуся, что специалисты разберутся в ситуации.

3 мая в 2022 году является Родительским днем, поэтому жители России отправились на кладбища, чтобы помянуть усопших. Километровая пробка возле кладбища 3 мая также образовалась в Тюмени. Ранее жительница Кургана жаловалась на горы мусора на кладбище в районе Рябково, которые не убрали перед Родительским днем.

По словам автора поста, пробка до кладбища растянулась от памятника, посвященного танку Т-43-85
Фото:

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В Кургане 3 мая образовалась пробка от памятника, посвященного танку Т-34-85, до Зайковского кладбища. Об этом житель Кургана сообщил в соцсети «ВКонтакте». «Огромная пробка от танка до Зайковского кладбища. Кто туда собрался запаситесь терпением», — написал анонимный горожанин в группе «Инцидент Курган». Некоторые горожане, которые добираются на автобусах до Зайково, жалуются, что не могут дождаться рейс. На это кладбище можно добраться только на маршруте №2 и четырех автобусах рейса «Зайковское кладбище — кладбище Рябково». В Рябково посетитель кладбища пожаловался на другую проблему. Он рассказал в сообществе «О, Курган» соцсети «ВКонтакте», что один из посетителей нашел у себя шесть клещей. Представители городской администрации ответили обратившемуся, что специалисты разберутся в ситуации. 3 мая в 2022 году является Родительским днем, поэтому жители России отправились на кладбища, чтобы помянуть усопших. Километровая пробка возле кладбища 3 мая также образовалась в Тюмени. Ранее жительница Кургана жаловалась на горы мусора на кладбище в районе Рябково, которые не убрали перед Родительским днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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