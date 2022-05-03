В Тюменский нефтегазовый кластер войдет новое предприятие

Совместное предприятие «Газпром Нефти» и «НК«Роснефть» позволит ускорить импортозамещение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Совместное предприятие «Газпром Нефти» и «НК«Роснефть» — «Мессояханефтегаз» войдет в состав нефтегазового кластера в Тюменской области. Об этом сообщил региональный департамент инвестполитики и господдержки в своем telegram-канале.

«Вступление компании в кластер позволит более эффективно осуществлять взаимодействие внутри нефтегазовой экосистемы. Производители смогут познакомиться с актуальными вызовами еще одной крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложить свои решения на площадках кластера», — прокомментировали в департаменте.

АО «Мессояханефтегаз» специализируется на добычи нефти и позволит ускорить импортозамещение в ТЭК. Также ему принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений.