03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022

В Тюменский нефтегазовый кластер войдет новое предприятие

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
Совместное предприятие «Газпром Нефти» и «НК«Роснефть» позволит ускорить импортозамещение Фото:

Совместное предприятие «Газпром Нефти» и «НК«Роснефть» — «Мессояханефтегаз» войдет в состав нефтегазового кластера в Тюменской области. Об этом сообщил региональный департамент инвестполитики и господдержки в своем telegram-канале.

«Вступление компании в кластер позволит более эффективно осуществлять взаимодействие внутри нефтегазовой экосистемы. Производители смогут познакомиться с актуальными вызовами еще одной крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложить свои решения на площадках кластера», — прокомментировали в департаменте.

АО «Мессояханефтегаз» специализируется на добычи нефти и позволит ускорить импортозамещение в ТЭК. Также ему принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений.

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Совместное предприятие «Газпром Нефти» и «НК«Роснефть» — «Мессояханефтегаз» войдет в состав нефтегазового кластера в Тюменской области. Об этом сообщил региональный департамент инвестполитики и господдержки в своем telegram-канале. «Вступление компании в кластер позволит более эффективно осуществлять взаимодействие внутри нефтегазовой экосистемы. Производители смогут познакомиться с актуальными вызовами еще одной крупной вертикально-интегрированной нефтяной компании и предложить свои решения на площадках кластера», — прокомментировали в департаменте. АО «Мессояханефтегаз» специализируется на добычи нефти и позволит ускорить импортозамещение в ТЭК. Также ему принадлежат лицензии на разведку и разработку группы Мессояхских нефтегазоконденсатных месторождений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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