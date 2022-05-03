Пожар в дачном поселке под Тюменью перекинулся на поля

По данным МЧС, под Тюменью горят поля площадью 50 га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пожар в тюменском СНТ «Романтик» привел к возгоранию сухой растительности на полях общей площадью более 50 га. Об этом сообщает официальный telegram-канал регионального управления МЧС по Тюменской области.

«Сегодня поступило сообщение о пожаре на одном из участков в СНТ „Романтик“ Тюменского района. В результате пожара, огнем повреждены 2 садовых дома на 2 садоводческих участках общей площадью 158 кв. м. Кроме того, огонь перекинулся на сухую растительность и перешел в ландшафтный пожар на площади более 50 га», — сообщили в региональном управлении МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что в настоящее время угрозы распространения пожара в СНТ нет. Сведений о погибших и пострадавших не поступало. На тушении пожара в данный момент задействованы 12 единиц техники и 47 сотрудников МЧС. Ранее URA.RU писало о том, что из-за пожара выгорела часть построек в тюменском СНТ «Красная горка». По предварительным данным, возгорание там произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Жителям региона запретили посещать леса, жечь костры и готовить пищу на открытом огне.