В мэрию Тобольска ищут чиновника на рекордную зарплату

Заместителю руководителя одного из департаментов готовы предложить почти 73 тысячи рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В администрацию Тобольска требуется заместитель директора департамента, которому готовы платить почти 73 тысячи рублей в месяц. Информация представлена в реестре вакансий на госслужбу. При этом подобной «вилки» по доходам ранее не предлагали ни одному из замдиректоров во всех мэриях городов Тюменской области.

«Вакансия заместителя директора департамента городской среды администрации Тобольска. Заработная плата — от 32 770 до 72 780 рублей», — такое предложение представлено на портале «Госслужба».

В обязанности чиновника будет входить курирование вопросов строительства и ремонта дорог, их безопасности и содержания. Кандидатам на должность нужно будет поучаствовать в конкурсе, где выберут лучшего.

Ранее на портале еще ни разу не предлагали зарплату подобного уровня для замдиректоров департаментов администраций тюменских городов. Ближайшее ценовое предложение звучало в Тюмени: год назад замдиректору департамента имущественных отношений мэрии максимально готовы были платить 68 410 рублей.

«Размер оплаты труда будет зависеть от итогов собеседования с кандидатом и еще множества факторов. Среди них — стаж муниципальной службы, нормированность рабочего дня и прочие. Мы не используем никакого индивидуального подхода к назначению зарплат на той или иной должности. Все это регламентировано нормативными актами», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Тобольска.