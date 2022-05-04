По словам пожарных, до ближайшего населенного пункта два километра. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пожар, возникший в лесу около резиденции губернатора Тюменской области, между озером Лебяжье и санаторием «Сибирь» движется в сторону населенного пункта. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили на месте событий.

«На данный момент пожар не остановлен, огонь распространяется. Пока мы работаем на защиту, очень сильный ветер. До ближайшего дачного общества порядка двух километров», — рассказал пожарный Денис Журавлев.

Также агентству сообщили, что сил и средств для локализации пожара достаточно, но из-за погодных условий обстановка постоянно меняется. На данный момент, по словам пожарных, угроз нет. Предварительно причиной возгорания является человеческий фактор.

Ранее URA.RU сообщало, что возле резиденции губернатора Тюменской области горит лес. В МЧС сообщили, что пожар низовой. Для того, чтобы потушить пожар, прибыл вертолет с водосливным устройством. 15 апреля власти Тюмени приняли решение о введение особого противопожарного режима на территории области.