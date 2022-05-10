10 мая 2022

Бастрыкин контролирует расследование пожаров в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр, бастрыкин александр
Глава СК России Александр Бастрыкин (справа) взял на контроль расследование курганских пожаров Фото:

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожаров в Курганской области. Об этом сообщается на сайте СК России.

«В Курганской области расследуются уголовные дела и проводятся процессуальные проверки по фактам пожаров в ряде районов. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям следственных подразделений по Омской, Кемеровской, Иркутской и Курганской областям, а также Главного следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел», — говорится в информации. Центральный аппарат ведомства взял дела на контроль.

В Курганской области в пожарах погибли два человека. В одном из жилых домов в деревне Моревское Варгашинского района погибла женщина, 1955 года рождения. Другой смертельный случай произошел вблизи деревни Костоусово Кетовского района. Там погиб мужчина 1949 года рождения. Следователи регионального управления проводят проверки.

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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожаров в Курганской области. Об этом сообщается на сайте СК России. «В Курганской области расследуются уголовные дела и проводятся процессуальные проверки по фактам пожаров в ряде районов. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителям следственных подразделений по Омской, Кемеровской, Иркутской и Курганской областям, а также Главного следственного управления по Красноярскому краю и Республике Хакасия доложить о ходе расследования находящихся в производстве уголовных дел», — говорится в информации. Центральный аппарат ведомства взял дела на контроль. В Курганской области в пожарах погибли два человека. В одном из жилых домов в деревне Моревское Варгашинского района погибла женщина, 1955 года рождения. Другой смертельный случай произошел вблизи деревни Костоусово Кетовского района. Там погиб мужчина 1949 года рождения. Следователи регионального управления проводят проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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