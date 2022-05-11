У внучки курганского фронтовика украли боевые награды

Жительница Свердловской области заявила в полицию о краже 18 наград деда-фронтовика из домика в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У жительницы Свердловской области из летнего домика в селе Любимово (Курганская область) похитили 18 наград деда-фронтовика. Женщина обратилась в полицию. В кратчайшие сроки причастные к краже были установлены, а награды изъяты, сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

«Накануне Дня Победы в полицию обратилась жительница Свердловской области, которая обнаружила, что из ее летнего дома в с. Любимово Далматовского района похищены ценные вещи, а также семейная ценность — 18 наград, оставшихся от деда-фронтовика. Среди них Орден Отечественной войны 2 степени, три медали „За Отвагу“, медаль „За оборону Москвы“ и медаль „За взятие Кенигсберга“. В результате оперативных мероприятий подозреваемые в краже из жилого дома были задержаны в кратчайшие сроки», — сообщает пресс-служба УМВД региона.

По данным следствия, двое безработных жителя района ночью проникли в летний домик и похитили все ценные вещи. Украденное они спрятали под полом в своем доме, планируя позже вещи продать. Во время обыска в доме подозреваемых следователи изъяли часть вещей, в том числе и награды фронтовика. Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 158 УК РФ (Кража). Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. После проведения всех следственных действий награды возвратят потомкам ветерана, уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что житель поселка Лебяжье пытался продать пять наград времен СССР за тысячу рублей. Мужчина заявил, что нашел награды в заброшенном доме. Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время материалы рассмотрит мировой судья.

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