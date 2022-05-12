Губернатор Шумков перечислил тех, кто уклоняется от субботников

Вадим Шумков рассказал, кто уклоняется от уборки территорий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ветераны «колчаковских фронтов» и блогеры уклоняются от участия в субботниках. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Шумкова, когда приходит время навести порядок во дворе или в соседнем парке, то некоторые граждане на призыв администрации выйти на субботник не откликаются: «Кто рассказывает про офигилиарды налогов, уплачиваемых с блогерской да с комментаторской деятельности. Кто сразу начинает вспоминать о том, как на „колчаковских фронтах был ранен“».

Как отмечает Шумков, в регионе много неравнодушных людей, которые «лечат других советами» и рассказывают, «кому и как жить». Но есть и те, кто готов принять непосредственное участие в улучшении города: «Есть ребята, которые просто берут и делают сами. Не ждут похвал, не ждут грантов». Губернатор уверен, что такие граждане подают пример, что наводить порядок можно и нужно «вне зависимости от политической платформы».

Ранее Шумков поручил главам округов и сельсоветов провести уборку на кладбищах. Также с этого года за каждым памятником будет закреплено определенное должностное лицо, которое будет отвечать за его состояние.