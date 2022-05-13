Граффити с украинской бабушкой закрасили спустя чуть больше недели Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Тюмени закрасили граффити украинской бабушки, ставшей символом спецоперации. Об этом сообщают в социальных сетях. Рисунок просуществовал около восьми дней.

«Кому помешала бабушка с советским флагом на Широтной?» — прокомментировал фото автор сообщения в telegram-канале «Тюменский Z Популист». На кадре видно замазанную серой краской стену, где раньше было нарисовано граффити с украинской бабушкой. При этом находящийся рядом портрет Героя Советского Союза Юрия Гагарина никто не трогал. Пока неизвестно, кто закрасил один из символов спецоперации.

Ранее URA.RU сообщало, что 6 мая в Тюмени появился портрет пожилой женщины, ставшей одним из символов спецоперации на Украине. Бабушка стала известна после того, как вышла к украинским солдатам с поднятым советским флагом. «И за Путина молились, и за весь народ!» — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. После этого россияне начали рисовать ее изображение с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на территории Украины. Так, на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.

Сейчас на месте граффити видна лишь серая краска. По контурам можно увидеть, где был рисунок Фото: telegram-канал «Тюменский Z Популист»

Раньше это место выглядело так Фото: telegram-канал «Тюменская Z уМоора»