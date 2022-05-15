В Кургане ребенок провалился в открытый колодец

16 мая 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

В Кургане в открытый колодец на проспекте Конституции провалился ребенок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане в открытый колодец по проспекту Конституции провалился ребенок. Из шахты ему помогли выбраться спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Водный союз». «Сотрудники компании выехали на место и обнаружили между домами 31 и 31а по проспекту Конституции открытый люк. Шахта оказалась достаточно глубокой. Выбраться пострадавшему ребенку помогали сотрудники МЧС. Данный колодец не находится на балансе АО „Водный Союз“», — уточнили в ресурсоснабжающей организации. Место инцидента огорожено, информация передана в городскую администрации и собственнику сетей. С начала этого года сотрудники компании 160 раз выезжали по заявкам, которые связаны с открытыми колодцами. На водопроводные и канализационные люки установили 120 новых крышек. Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. В начале года в сломанный люк в центре Кургана провалилась девочка. До этого, в мае 2021 года, ребенок провалился в колодец в Шадринске из-за того, что крышка от люка была похищена. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Кургане в открытый колодец по проспекту Конституции провалился ребенок. Из шахты ему помогли выбраться спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Водный союз». «Сотрудники компании выехали на место и обнаружили между домами 31 и 31а по проспекту Конституции открытый люк. Шахта оказалась достаточно глубокой. Выбраться пострадавшему ребенку помогали сотрудники МЧС. Данный колодец не находится на балансе АО „Водный Союз“», — уточнили в ресурсоснабжающей организации. Место инцидента огорожено, информация передана в городскую администрации и собственнику сетей. С начала этого года сотрудники компании 160 раз выезжали по заявкам, которые связаны с открытыми колодцами. На водопроводные и канализационные люки установили 120 новых крышек. Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. В начале года в сломанный люк в центре Кургана провалилась девочка. До этого, в мае 2021 года, ребенок провалился в колодец в Шадринске из-за того, что крышка от люка была похищена.