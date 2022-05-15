15 мая 2022
14 мая 2022
13 мая 2022

В Кургане ребенок провалился в открытый колодец

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы Водного союза на площади Ленина. Курган, люк, колодец, люк канализации, открытый люк, ремонт водопровода
В Кургане в открытый колодец на проспекте Конституции провалился ребенок Фото:

В Кургане в открытый колодец по проспекту Конституции провалился ребенок. Из шахты ему помогли выбраться спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Водный союз».

«Сотрудники компании выехали на место и обнаружили между домами 31 и 31а по проспекту Конституции открытый люк. Шахта оказалась достаточно глубокой. Выбраться пострадавшему ребенку помогали сотрудники МЧС. Данный колодец не находится на балансе АО „Водный Союз“», — уточнили в ресурсоснабжающей организации. Место инцидента огорожено, информация передана в городскую администрации и собственнику сетей.

С начала этого года сотрудники компании 160 раз выезжали по заявкам, которые связаны с открытыми колодцами. На водопроводные и канализационные люки установили 120 новых крышек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. В начале года в сломанный люк в центре Кургана провалилась девочка. До этого, в мае 2021 года, ребенок провалился в колодец в Шадринске из-за того, что крышка от люка была похищена.

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В Кургане в открытый колодец по проспекту Конституции провалился ребенок. Из шахты ему помогли выбраться спасатели, сообщили URA.RU в пресс-службе компании «Водный союз». «Сотрудники компании выехали на место и обнаружили между домами 31 и 31а по проспекту Конституции открытый люк. Шахта оказалась достаточно глубокой. Выбраться пострадавшему ребенку помогали сотрудники МЧС. Данный колодец не находится на балансе АО „Водный Союз“», — уточнили в ресурсоснабжающей организации. Место инцидента огорожено, информация передана в городскую администрации и собственнику сетей. С начала этого года сотрудники компании 160 раз выезжали по заявкам, которые связаны с открытыми колодцами. На водопроводные и канализационные люки установили 120 новых крышек. Ранее URA.RU сообщало, что в Целинном муниципальном округе МУП «Водоканал» оштрафовали на 10 тысяч рублей за то, что в колодец распределительных сетей холодного водоснабжения упал ребенок. В начале года в сломанный люк в центре Кургана провалилась девочка. До этого, в мае 2021 года, ребенок провалился в колодец в Шадринске из-за того, что крышка от люка была похищена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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