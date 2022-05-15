Прокуратура проверит ПФР за отказ тюменцам в выплатах от Путина

Тюменцам отказывают в пособиях по различным основаниям Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку случаев, когда тюменцам отказывают платить новое пособие на детей от 8 до 16 лет, ранее введенное по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом на сайте силового ведомства сообщает его пресс-служба.

«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских организовано проведение проверки по публикации в СМИ об отказе семьям в выплате пособий на детей в возрасте от 8 до 16 лет. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба на сайте ведомства.

Речь идет о пособиях, введенных в России по поручению президента страны Владимира Путина. Оператором выплат выступает Пенсионный фонд. По данным СМИ, ряд тюменцев получила отказ в деньгах из-за того, что семьи имеют слишком большой доход или не предоставили нужные справки.

Ранее URA.RU писало, из-за чего семьям могут не начислить деньги на детей. Так, у властей есть 11 причин для отказа. Среди них — наличие определенного имущества, или доход, превышающий прожиточный минимум на человека.