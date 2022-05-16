Курганец обратился к Путину из-за сгоревшего поселка. Видео

17 мая 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Житель Каргапольского района просит разобраться, почему сгорела почти вся деревня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Каргапольского района (Курганская область) Сергей Козловский записал обращение к президенту Владимиру Путину из-за сгоревшего поселка Шадринский. Он просит власти разобраться, почему не удалось отстоять дома от огня, и наказать виновных. Видео жители поселка предоставили URA.RU. «Стою на вышке сотовой связи, которая третий год не работает. Три дня назад пришел пожар к нам. Возможно, что из-за вышки в том числе, не могли вовремя позвонить. И вот что стало с нашей деревней. В деревне 47 домов, из них 13-15 осталось, остальные все сгорели. „Спасибо“ нашим пожарным. Я понимаю, что трудно было: ветер, пал, но чтобы от деревни осталось так мало домов, так быть не должно. […] От имени пострадавших жителей поселка, хочу обратиться к президенту РФ, губернатору Курганской области, главе администрации Каргапольского района [Сергею] Князеву, пожалуйста, возьмите на контроль. Столько много сгоревших домов и если кто-то виноват, очень бы хотел, чтобы его наказали», — сказал на видео Сергей Козловский. Автор отметил, что в поселке живут одни пенсионеры. Во время пожара к тушению присоединились «газпромовские пожарные», которые смогли отстоять два дома. «У них, видимо, опыта больше. А наши [районные] пожарные не могут. Значит, надо учить», — отметил Козловский. Пожар в поселке Шадринский произошел 11 мая. Оперативно получить комментарий в ГУ МЧС не удалось. URA.RU направило в ведомство запрос. Глава Каргапольского района Сергей Князев обещал прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за пожаров объявлен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков отчитался Владимиру Путину о тушении пожаров. Глава региона попросил разместить отряд Федеральной службы лесоохраны, а также сдвинуть сроки начала особого режима на более ранние сроки. 52 бойцам парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из Приволжского и Омского авиаотделений Шумков вручил благодарственные письма. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Каргапольского района (Курганская область) Сергей Козловский записал обращение к президенту Владимиру Путину из-за сгоревшего поселка Шадринский. Он просит власти разобраться, почему не удалось отстоять дома от огня, и наказать виновных. Видео жители поселка предоставили URA.RU. «Стою на вышке сотовой связи, которая третий год не работает. Три дня назад пришел пожар к нам. Возможно, что из-за вышки в том числе, не могли вовремя позвонить. И вот что стало с нашей деревней. В деревне 47 домов, из них 13-15 осталось, остальные все сгорели. „Спасибо“ нашим пожарным. Я понимаю, что трудно было: ветер, пал, но чтобы от деревни осталось так мало домов, так быть не должно. […] От имени пострадавших жителей поселка, хочу обратиться к президенту РФ, губернатору Курганской области, главе администрации Каргапольского района [Сергею] Князеву, пожалуйста, возьмите на контроль. Столько много сгоревших домов и если кто-то виноват, очень бы хотел, чтобы его наказали», — сказал на видео Сергей Козловский. Автор отметил, что в поселке живут одни пенсионеры. Во время пожара к тушению присоединились «газпромовские пожарные», которые смогли отстоять два дома. «У них, видимо, опыта больше. А наши [районные] пожарные не могут. Значит, надо учить», — отметил Козловский. Пожар в поселке Шадринский произошел 11 мая. Оперативно получить комментарий в ГУ МЧС не удалось. URA.RU направило в ведомство запрос. Глава Каргапольского района Сергей Князев обещал прокомментировать ситуацию позже. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из-за пожаров объявлен режим ЧС. Губернатор Вадим Шумков отчитался Владимиру Путину о тушении пожаров. Глава региона попросил разместить отряд Федеральной службы лесоохраны, а также сдвинуть сроки начала особого режима на более ранние сроки. 52 бойцам парашютно-десантной пожарной службы Авиалесоохраны из Приволжского и Омского авиаотделений Шумков вручил благодарственные письма.