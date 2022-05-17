17 мая 2022

В Тобольск прилетят первые в истории города чартеры из Петербурга

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Экскурсия на СИБУР. Тобольск, аэропорт тобольска, аэропорт remezov
Первый самолет с туристами приземлится в аэропорту Ремезов 23 июня Фото:

Тобольск впервые в истории примет пять чартерных рейсов с туристами из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Первый самолет приземлится в аэропорту Ремезов 23 июня.

«Летнюю программу запускает туроператор FUN&SUN с 23 июня, всего запланировано пять возвратных рейсов», — рассказали в инфоцентре. Также самолеты с туристами прилетят в Тобольск 26 июня, 29 июня, 2 июля, 5 июля. В эти же даты жители сибирского города смогут улететь по чартерным программам в Санкт-Петербург.

Ранее агентство писало о чартерной программе в Тюмень из Москвы. В ее рамках в областную столицу прибыло пять бортов с туристами из Центральной России.

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Тобольск впервые в истории примет пять чартерных рейсов с туристами из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Первый самолет приземлится в аэропорту Ремезов 23 июня. «Летнюю программу запускает туроператор FUN&SUN с 23 июня, всего запланировано пять возвратных рейсов», — рассказали в инфоцентре. Также самолеты с туристами прилетят в Тобольск 26 июня, 29 июня, 2 июля, 5 июля. В эти же даты жители сибирского города смогут улететь по чартерным программам в Санкт-Петербург. Ранее агентство писало о чартерной программе в Тюмень из Москвы. В ее рамках в областную столицу прибыло пять бортов с туристами из Центральной России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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