В Тобольск прилетят первые в истории города чартеры из Петербурга

18 мая 2022 в 17:38 Размер текста - 17 +

Первый самолет с туристами приземлится в аэропорту Ремезов 23 июня Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тобольск впервые в истории примет пять чартерных рейсов с туристами из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Первый самолет приземлится в аэропорту Ремезов 23 июня. «Летнюю программу запускает туроператор FUN&SUN с 23 июня, всего запланировано пять возвратных рейсов», — рассказали в инфоцентре. Также самолеты с туристами прилетят в Тобольск 26 июня, 29 июня, 2 июля, 5 июля. В эти же даты жители сибирского города смогут улететь по чартерным программам в Санкт-Петербург. Ранее агентство писало о чартерной программе в Тюмень из Москвы. В ее рамках в областную столицу прибыло пять бортов с туристами из Центральной России.

Тобольск впервые в истории примет пять чартерных рейсов с туристами из Санкт-Петербурга. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. Первый самолет приземлится в аэропорту Ремезов 23 июня. «Летнюю программу запускает туроператор FUN&SUN с 23 июня, всего запланировано пять возвратных рейсов», — рассказали в инфоцентре. Также самолеты с туристами прилетят в Тобольск 26 июня, 29 июня, 2 июля, 5 июля. В эти же даты жители сибирского города смогут улететь по чартерным программам в Санкт-Петербург. Ранее агентство писало о чартерной программе в Тюмень из Москвы. В ее рамках в областную столицу прибыло пять бортов с туристами из Центральной России.