В Кургане ожидают дефицита путевок в детские лагеря

В Курганской области вырос спрос на детский отдых, а количество мест в лагерях сократилось Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в этом году ожидается дефицит путевок в детские лагеря. Нехватка может возникнуть из-за повышенного спроса на детский отдых в регионе и сокращения количества мест в дневных пришкольных лагерях, пояснил директор департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров на комитете по соцполитике в облдуме, передает корреспондент URA.RU.

«Спрос на загородные оздоровительные лагеря сильно вырос. Это связано с тем, что раньше большое количество детей с родителями выезжали на курорты за пределы РФ, либо на Черное море. Количество мест в дневных пришкольных лагерях сокращается. Только в Кургане на капитальный ремонт закрыто 10 школ. В ряде школ будут проводить ЕГЭ. Такой коллапс. Думаю, с путевками определенная проблема будет», — сказал Кочеров.

Кочеров отметил, что в регионе в этом году будет работать 12 загородных лагерей, 3 санаторно-курортных, 1 палаточный лагерь и 240 — лагерей дневного пребывания при школах. По плану, в них смогут отдохнуть 28 тысяч детей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросла стоимость путевок в детские лагеря. Путевка в загородный лагерь на 20 дней будет стоить 20 тысяч рублей. Родители при покупке путевки ребенку смогут получить кэшбек (50%) или региональную компенсацию (до 75% стоимости).