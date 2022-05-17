17 мая 2022

В Тюменской области нашли деньги на помощь семьям с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. ЦПКиО. Курган, семья, коляска детская, парк, дети, цпкио курган
Меры будут направлены на сокращение бедности семей с детьми Фото:

Комплекс мер Тюменской области «Стратегия семейного успеха» выиграла грант Фонда поддержки на 14 миллионов рублей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает департамент социального развития региона.

«Комплекс мер Тюменской области „Стратегия семейного успеха“, разработанный департаментом социального развития Тюменской области, в 2022—2023 годах получит финансовую поддержку в размере 14 млн рублей», — говорится в сообщении департамента соцразвития Тюменской области.

Там отметили, что дополнительные материальные меры будут направлены на сокращение бедности семей с детьми. Кроме того, комплекс мер будет применяться на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Ранее URA.RU сообщало, что правительство области предложило другую льготу семьям с детьми. Так, выплату, которую тюменские многодетные семьи могут получить вместо бесплатного участка, хотят разрешить тратить на покупку той земли, которую они выберут сами.

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Комплекс мер Тюменской области «Стратегия семейного успеха» выиграла грант Фонда поддержки на 14 миллионов рублей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает департамент социального развития региона. «Комплекс мер Тюменской области „Стратегия семейного успеха“, разработанный департаментом социального развития Тюменской области, в 2022—2023 годах получит финансовую поддержку в размере 14 млн рублей», — говорится в сообщении департамента соцразвития Тюменской области. Там отметили, что дополнительные материальные меры будут направлены на сокращение бедности семей с детьми. Кроме того, комплекс мер будет применяться на базе социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Ранее URA.RU сообщало, что правительство области предложило другую льготу семьям с детьми. Так, выплату, которую тюменские многодетные семьи могут получить вместо бесплатного участка, хотят разрешить тратить на покупку той земли, которую они выберут сами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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