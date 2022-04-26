Мошенники нашли новый способ списания денег у пермяков

27 апреля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Мошенники, представляясь приставами, получают информацию о банковских счетах должников Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае мошенники, представляясь судебными приставами, списывают деньги с банковских счетов граждан. Об этом URA.RU рассказал начальник управления ФССП края Сергей Неведомский. По его словам, это произошло после того, как приставы перешли на удаленный режим работы в связи с пандемией. Новость по теме Мошенники звонят пермякам с «реальных» номеров силовиков «В 2021-22 годах [поступало] наибольшее количество таких обращений. Мошенники представляются сотрудниками службы судебных приставов. Посредством уведомлений через электронные письма они пытаются получить информацию о банковских счетах для последующего получения денежных средств. В следственные органы мы направляем не десятки и не сотни, а тысячи обращений», — сказал Неведомский. Главный судебный пристав Прикамья дал гражданам рекомендацию не переходить по ссылкам, указанным в письме, не открывать незнакомые файлы и не предоставлять информацию, касающуюся персональных данных. Неведомский также рассказал о старте всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Ее цель — проконсультировать граждан о имеющейся задолженности. В рамках акции пермяки могут обратиться к судебным приставам, которые проводят прием граждан в отделениях МФЦ «Мои документы». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П» .

В Пермском крае мошенники, представляясь судебными приставами, списывают деньги с банковских счетов граждан. Об этом URA.RU рассказал начальник управления ФССП края Сергей Неведомский. По его словам, это произошло после того, как приставы перешли на удаленный режим работы в связи с пандемией. «В 2021-22 годах [поступало] наибольшее количество таких обращений. Мошенники представляются сотрудниками службы судебных приставов. Посредством уведомлений через электронные письма они пытаются получить информацию о банковских счетах для последующего получения денежных средств. В следственные органы мы направляем не десятки и не сотни, а тысячи обращений», — сказал Неведомский. Главный судебный пристав Прикамья дал гражданам рекомендацию не переходить по ссылкам, указанным в письме, не открывать незнакомые файлы и не предоставлять информацию, касающуюся персональных данных. Неведомский также рассказал о старте всероссийской акции «Узнай о своих долгах». Ее цель — проконсультировать граждан о имеющейся задолженности. В рамках акции пермяки могут обратиться к судебным приставам, которые проводят прием граждан в отделениях МФЦ «Мои документы».