В Тюмени зафиксирован разлив опасного вещества

20 мая 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

На путях станции Войновка дал течь вагон с авиационным топливом Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU На станции Войновка в Тюмени ночью 20 мая случился пролив опасного груза — авиационного топлива. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре. «20 мая в 00:24 при осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени обнаружен пролив опасного груза — авиационное топливо. Вагон был отцеплен, течь устранена», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Топливо выливалось на землю со скоростью 100 капель в минуту. Тем не менее, по утверждению силовиков, окружающей среде происшествие вреда не принесло. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законов при перевозке опасных грузов и экологического законодательства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени «дочку» «Роснефти» оштрафовали за загрязнение земель. «РН-Уватнефтегаз» заплатил 100 тысяч рублей за аварию на трубопроводе в Уватском районе.

На станции Войновка в Тюмени ночью 20 мая случился пролив опасного груза — авиационного топлива. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре. «20 мая в 00:24 при осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени обнаружен пролив опасного груза — авиационное топливо. Вагон был отцеплен, течь устранена», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Топливо выливалось на землю со скоростью 100 капель в минуту. Тем не менее, по утверждению силовиков, окружающей среде происшествие вреда не принесло. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законов при перевозке опасных грузов и экологического законодательства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени «дочку» «Роснефти» оштрафовали за загрязнение земель. «РН-Уватнефтегаз» заплатил 100 тысяч рублей за аварию на трубопроводе в Уватском районе.