19 мая 2022

В Тюмени зафиксирован разлив опасного вещества

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Краснокамска. Пермь, рельсы, железная дорога
На путях станции Войновка дал течь вагон с авиационным топливом Фото:

На станции Войновка в Тюмени ночью 20 мая случился пролив опасного груза — авиационного топлива. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре.

«20 мая в 00:24 при осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени обнаружен пролив опасного груза — авиационное топливо. Вагон был отцеплен, течь устранена», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Топливо выливалось на землю со скоростью 100 капель в минуту. Тем не менее, по утверждению силовиков, окружающей среде происшествие вреда не принесло. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законов при перевозке опасных грузов и экологического законодательства.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени «дочку» «Роснефти» оштрафовали за загрязнение земель. «РН-Уватнефтегаз» заплатил 100 тысяч рублей за аварию на трубопроводе в Уватском районе.

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На станции Войновка в Тюмени ночью 20 мая случился пролив опасного груза — авиационного топлива. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуре. «20 мая в 00:24 при осмотре грузового состава на станции Войновка в Тюмени обнаружен пролив опасного груза — авиационное топливо. Вагон был отцеплен, течь устранена», — сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Топливо выливалось на землю со скоростью 100 капель в минуту. Тем не менее, по утверждению силовиков, окружающей среде происшествие вреда не принесло. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения законов при перевозке опасных грузов и экологического законодательства. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени «дочку» «Роснефти» оштрафовали за загрязнение земель. «РН-Уватнефтегаз» заплатил 100 тысяч рублей за аварию на трубопроводе в Уватском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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