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В Тюменской области начались отправки призывников

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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, армия, военные, солдаты, новобранец, призывник, вооруженные силы, репетиция парада, срочник
Первая партия тюменских призывников отправилась на военную службу Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первая команда призывников из Тюменской области отправилась в воинские части для прохождения срочной службы. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков.

«Первая команда призывников из Тюменской области убудет 23 мая 2022 года», — рассказал Куличков в ответ на запрос URA.RU.

В военном комиссариате добавили, что всего за время весенней кампании из Тюменской области планируется отправить на срочную службу около 1600 призывников. Весной 2021 года Вооруженные силы РФ пополнили 1500 тюменцев.

Как ранее указывало URA.RU, срочники из Тюменской области не будут принимать участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Как отметили в военном комиссариате региона, в районы вооруженных конфликтов привлекаются подразделения, укомплектованные только из военнослужащих по контракту.

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. За два дня до этого Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, заключив с ними ряд соглашений. В том числе, подразумевающих взаимную военную поддержку.

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Первая команда призывников из Тюменской области отправилась в воинские части для прохождения срочной службы. Об этом URA.RU рассказал военный комиссар региона Алексей Куличков. «Первая команда призывников из Тюменской области убудет 23 мая 2022 года», — рассказал Куличков в ответ на запрос URA.RU. В военном комиссариате добавили, что всего за время весенней кампании из Тюменской области планируется отправить на срочную службу около 1600 призывников. Весной 2021 года Вооруженные силы РФ пополнили 1500 тюменцев. Как ранее указывало URA.RU, срочники из Тюменской области не будут принимать участие в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Как отметили в военном комиссариате региона, в районы вооруженных конфликтов привлекаются подразделения, укомплектованные только из военнослужащих по контракту. Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. За два дня до этого Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, заключив с ними ряд соглашений. В том числе, подразумевающих взаимную военную поддержку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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