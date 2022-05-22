22 мая 2022
21 мая 2022
20 мая 2022

Самый богатый тюменский замгубернатора обеднел на 1,5 миллиона

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция заместителя губернатора Сергея Шустова. Тюмень, шустов сергей
Сергей Шустов второй год подряд опережает коллег по доходам Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в 2021 году стал самым богатым среди своих коллег. По данным декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, чиновник за год заработал почти 12,92 млн рублей.

При этом в прошлом году Шустов задекларировал 13,8 млн доходов. Как и годом ранее, замглавы региона владеет земельным участков (2500 кв. м.), домом (194,9 кв. м.), квартирой (99 кв. м.) и гаражом (52,6 кв. м.). В автопарке чиновника автомобили Volkswagen Сaravelle и ГАЗ 69А, а также снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE.

Доходы Шустова превысили заработок его коллег по правительству Тюменской области — как и годом ранее. В целом, рейтинг заместителей губернатора выглядит так:

  • Сергей Шустов -12,92 млн рублей;
  • Лариса Теплоухова — 8,62 млн рублей;
  • Андрей Киселев — 8,46 млн рублей;
  • Ольга Кузнечевских — 7,96 млн рублей;
  • Владимир Чейметов — 7,73 млн рублей;
  • Алексей Райдер — 7,45 млн рублей;
  • Андрей Пантелеев — 6,9 млн рублей;
  • Елена Еремеева — 6,48 млн рублей;
  • Вячеслав Вахрин — 6 млн рублей.

Ранее URA.RU писало о доходах губернатора Тюменской области Александра Моора. За 2021 год глава региона заработал на 2 млн рублей больше, чем в 2020 году.

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Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в 2021 году стал самым богатым среди своих коллег. По данным декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, чиновник за год заработал почти 12,92 млн рублей. При этом в прошлом году Шустов задекларировал 13,8 млн доходов. Как и годом ранее, замглавы региона владеет земельным участков (2500 кв. м.), домом (194,9 кв. м.), квартирой (99 кв. м.) и гаражом (52,6 кв. м.). В автопарке чиновника автомобили Volkswagen Сaravelle и ГАЗ 69А, а также снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE. Доходы Шустова превысили заработок его коллег по правительству Тюменской области — как и годом ранее. В целом, рейтинг заместителей губернатора выглядит так: Ранее URA.RU писало о доходах губернатора Тюменской области Александра Моора. За 2021 год глава региона заработал на 2 млн рублей больше, чем в 2020 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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