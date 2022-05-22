Самый богатый тюменский замгубернатора обеднел на 1,5 миллиона

23 мая 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Сергей Шустов второй год подряд опережает коллег по доходам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в 2021 году стал самым богатым среди своих коллег. По данным декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, чиновник за год заработал почти 12,92 млн рублей. При этом в прошлом году Шустов задекларировал 13,8 млн доходов. Как и годом ранее, замглавы региона владеет земельным участков (2500 кв. м.), домом (194,9 кв. м.), квартирой (99 кв. м.) и гаражом (52,6 кв. м.). В автопарке чиновника автомобили Volkswagen Сaravelle и ГАЗ 69А, а также снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE. Доходы Шустова превысили заработок его коллег по правительству Тюменской области — как и годом ранее. В целом, рейтинг заместителей губернатора выглядит так: Сергей Шустов -12,92 млн рублей;

Лариса Теплоухова — 8,62 млн рублей;

Андрей Киселев — 8,46 млн рублей;

Ольга Кузнечевских — 7,96 млн рублей;

Владимир Чейметов — 7,73 млн рублей;

Алексей Райдер — 7,45 млн рублей;

Андрей Пантелеев — 6,9 млн рублей;

Елена Еремеева — 6,48 млн рублей;

Вячеслав Вахрин — 6 млн рублей. Ранее URA.RU писало о доходах губернатора Тюменской области Александра Моора. За 2021 год глава региона заработал на 2 млн рублей больше, чем в 2020 году.

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов в 2021 году стал самым богатым среди своих коллег. По данным декларации, опубликованной на сайте регионального правительства, чиновник за год заработал почти 12,92 млн рублей. При этом в прошлом году Шустов задекларировал 13,8 млн доходов. Как и годом ранее, замглавы региона владеет земельным участков (2500 кв. м.), домом (194,9 кв. м.), квартирой (99 кв. м.) и гаражом (52,6 кв. м.). В автопарке чиновника автомобили Volkswagen Сaravelle и ГАЗ 69А, а также снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE. Доходы Шустова превысили заработок его коллег по правительству Тюменской области — как и годом ранее. В целом, рейтинг заместителей губернатора выглядит так: Ранее URA.RU писало о доходах губернатора Тюменской области Александра Моора. За 2021 год глава региона заработал на 2 млн рублей больше, чем в 2020 году.