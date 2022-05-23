Польский сетевой гигант продает в Тюмени одежду с символом Z. Фото, видео

24 мая 2022 в 17:13 Размер текста - 17 +

Магазин House является брендом польской компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU На прилавках магазина «House», сеть которых принадлежит польской компании LPP Group, в Тюмени жители города заметили символ Z (символ спецоперации — прим. редакции). Об этом URA.RU сообщил один из читателей. «Увидела в магазине на футболке символ — удивилась. Размер сыну, к сожалению, не подошел, а так бы купили», — поделился читатель с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени возобновили работу, закрытые из-за санкций, магазины польской компании LPP Group: Reserved, House, Cropp, Sinsay и Mohito. Крупные компании решили приостановить свою деятельность на территории РФ на фоне начатой 24 февраля спецоперации на Украины. Президент Владимир Путин сообщил, что целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Также он уточнил, что оккупация территорий страны не входит в планы России. Фото: буква «Z„на одежде бренда‚House‘ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На прилавках магазина «House», сеть которых принадлежит польской компании LPP Group, в Тюмени жители города заметили символ Z (символ спецоперации — прим. редакции). Об этом URA.RU сообщил один из читателей. «Увидела в магазине на футболке символ — удивилась. Размер сыну, к сожалению, не подошел, а так бы купили», — поделился читатель с корреспондентом агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюмени возобновили работу, закрытые из-за санкций, магазины польской компании LPP Group: Reserved, House, Cropp, Sinsay и Mohito. Крупные компании решили приостановить свою деятельность на территории РФ на фоне начатой 24 февраля спецоперации на Украины. Президент Владимир Путин сообщил, что целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Также он уточнил, что оккупация территорий страны не входит в планы России.