Тюменские власти вспомнили еще одну горевшую деревню

25 мая 2022 в 18:45 Размер текста - 17 +

От природного пожара пострадали жители деревни Шашмурина Фото: Денис Моргунов © URA.RU От природного пожара, бушевавшего в Бердюжском районе Тюменской области в середине апреля, пострадали жители деревни Шашмурина. Информация содержится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Ранее данные об этом населенном пункте в сводках не звучали. «Внести изменения в постановление „Об оказании помощи гражданам в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате пожара в деревне Глубокое Бердюжского района 16.04.22“. После слов „деревне Глубокое“ дополнить словами „деревне Шашмурина“», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Таким образом, жители Шашмурина получат те же льготы, что и пострадавшие от пожара жители деревни Глубокое. А именно: выплаты за сгоревшие дома (будут рассчитаны отдельно) и хозпостройки (100 тысяч рублей). Также им предоставят жилье по договорам соцнайма. Режим чрезвычайной ситуации в деревне Шашмурина был объявлен постановлением районной администрации от 29 апреля. При этом в сводках происшествий название деревни не звучало. URA.RU направило запрос в Главное управление МЧС по Тюменской области с целью узнать масштаб разрушений, который вызвал природный пожар. Ответ ожидается.

От природного пожара, бушевавшего в Бердюжском районе Тюменской области в середине апреля, пострадали жители деревни Шашмурина. Информация содержится в постановлении правительства, опубликованном на портале правовой информации. Ранее данные об этом населенном пункте в сводках не звучали. «Внести изменения в постановление „Об оказании помощи гражданам в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей в результате пожара в деревне Глубокое Бердюжского района 16.04.22“. После слов „деревне Глубокое“ дополнить словами „деревне Шашмурина“», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Таким образом, жители Шашмурина получат те же льготы, что и пострадавшие от пожара жители деревни Глубокое. А именно: выплаты за сгоревшие дома (будут рассчитаны отдельно) и хозпостройки (100 тысяч рублей). Также им предоставят жилье по договорам соцнайма. Режим чрезвычайной ситуации в деревне Шашмурина был объявлен постановлением районной администрации от 29 апреля. При этом в сводках происшествий название деревни не звучало. URA.RU направило запрос в Главное управление МЧС по Тюменской области с целью узнать масштаб разрушений, который вызвал природный пожар. Ответ ожидается.