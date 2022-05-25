25 мая 2022

На оживленном перекрестке Кургана на три дня отключат светофор

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, светофор, знак, дорожный знак
Светофор не будет работать до 28 мая Фото:

В Кургане до 28 мая будет отключен светофор на перекрестке улиц Гоголя и Бурова-Петрова. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Сегодня, 26 мая, с 10 часов до 28 мая включительно на перекрестке улиц Гоголя — Бурова—Петрова в связи с проведением ремонтных работ будет отключен светофорный объект. Сотрудниками Госавтоинспекции будет осуществляться ручное регулирование», — рассказали в ведомстве.

Ранее в центре Кургана отключился светофор на пересечении улиц Красина и Гоголя. Из-за этого на месте движение регулировал сотрудник дорожно-патрульной службы. До этого в Кургане в микрорайоне Мостостроителей все секции светофора горели зеленым.

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В Кургане до 28 мая будет отключен светофор на перекрестке улиц Гоголя и Бурова-Петрова. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану. «Сегодня, 26 мая, с 10 часов до 28 мая включительно на перекрестке улиц Гоголя — Бурова—Петрова в связи с проведением ремонтных работ будет отключен светофорный объект. Сотрудниками Госавтоинспекции будет осуществляться ручное регулирование», — рассказали в ведомстве. Ранее в центре Кургана отключился светофор на пересечении улиц Красина и Гоголя. Из-за этого на месте движение регулировал сотрудник дорожно-патрульной службы. До этого в Кургане в микрорайоне Мостостроителей все секции светофора горели зеленым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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