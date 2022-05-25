На оживленном перекрестке Кургана на три дня отключат светофор

Светофор не будет работать до 28 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане до 28 мая будет отключен светофор на перекрестке улиц Гоголя и Бурова-Петрова. Об этом URA.RU сообщили в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

«Сегодня, 26 мая, с 10 часов до 28 мая включительно на перекрестке улиц Гоголя — Бурова—Петрова в связи с проведением ремонтных работ будет отключен светофорный объект. Сотрудниками Госавтоинспекции будет осуществляться ручное регулирование», — рассказали в ведомстве.

Ранее в центре Кургана отключился светофор на пересечении улиц Красина и Гоголя. Из-за этого на месте движение регулировал сотрудник дорожно-патрульной службы. До этого в Кургане в микрорайоне Мостостроителей все секции светофора горели зеленым.