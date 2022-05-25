Минприроды РФ проверяет курганских чиновников из-за пожаров

Представители Минприроды проверяют достоверности сведений по площадям лесных пожаров в регионе Фото: Екатерина Сычкова

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В Курганской области в ведомстве, связанным с лесным хозяйством, проверяют достоверность сведений по площадям лесных пожаров. Данная информация была размещена 26 мая на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

«В некоторых регионах, отмечают в Рослесхозе, в этом году фиксируется низкий уровень организационной работы по тушению пожаров. Так, по работе лесного ведомства Курганской области уже идут мероприятия по уточнению достоверности сведений по площадям лесных пожаров, которые они передавали, готовятся аналитические материалы для передачи в прокуратуру», — указано в сообщении.

26 мая министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов провел заседание федерального штаба по тушению лесных пожаров. Во время него, в том числе, уделили особое внимание Курганской области, так как в ней была сложная обстановка с лесными пожарами.

В начале мая пожары в Курганской области были самыми крупными в России. Из-за лесных пожаров до 20 мая в регионе действовал режим ЧС.