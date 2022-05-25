Для пациентов с ослабленным иммунитетом в ЯНАО поступил аналог вакцины от COVID «Эвушелд». Об этом сообщается в официальных соцсетях регионального правительства.
«На Ямал поступил аналог вакцины от COVID для людей с ослабленным иммунитетом. 290 доз препарата „Эвушелд“ поступили в Ноябрьскую, Новоуренгойскую, Салехардскую и Надымскую больницы», — говорится в сообщении.
Данную вакцину назначают тем пациентам, которые имеют ослабленный иммунитет или побочные реакции на вакцину от COVID-19. «„Эвушелд“ представляет собой уже готовые антитела к коронавирусу, которые, в отличие от вакцины, не воздействуют на иммунную систему пациента. Препарат способен защитить человека на срок от шести месяцев до года», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что медработники Ноябрьска 18 мая отработали навыки развертывания инфекционных госпиталей. В учениях принимали участие сотрудники Ноябрьской ЦГБ, скорой помощи и управления Роспотребнадзора.
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Для пациентов с ослабленным иммунитетом в ЯНАО поступил аналог вакцины от COVID «Эвушелд». Об этом сообщается в официальных соцсетях регионального правительства. «На Ямал поступил аналог вакцины от COVID для людей с ослабленным иммунитетом. 290 доз препарата „Эвушелд“ поступили в Ноябрьскую, Новоуренгойскую, Салехардскую и Надымскую больницы», — говорится в сообщении. Данную вакцину назначают тем пациентам, которые имеют ослабленный иммунитет или побочные реакции на вакцину от COVID-19. «„Эвушелд“ представляет собой уже готовые антитела к коронавирусу, которые, в отличие от вакцины, не воздействуют на иммунную систему пациента. Препарат способен защитить человека на срок от шести месяцев до года», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что медработники Ноябрьска 18 мая отработали навыки развертывания инфекционных госпиталей. В учениях принимали участие сотрудники Ноябрьской ЦГБ, скорой помощи и управления Роспотребнадзора.