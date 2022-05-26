В Кургане ищут замену ушедшему в правительство политтехнологу

Политтехнолог Тимофей Панченко покинул пост руководителя курганского ЦУР и занял должность пресс-секретаря губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ищут кандидата на пост руководителя областного Центра управления регионом (ЦУР, структура для работы с обращениями и жалобами граждан). Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к региональным властям. Предыдущий руководитель курганского ЦУР Тимофей Панченко перешел на работу в правительство.

«Курганскому ЦУР снова ищут руководителя. Процесс не быстрый, может занять несколько месяцев. Отбор на должность серьезный, не каждый подойдет», — делятся размышлениями инсайдеры.

Заместитель руководителя Центра управления регионом Жанна Чумакова уточнила URA.RU, что она продолжает работать на своей должности, вопрос по руководителю структуры открыт. В некоммерческой организации «Диалог регионы», которая координирует работу ЦУР, не стали комментировать информацию о поиске кандидатов на пост руководителя.

URA.RU писало, что Панченко возглавил ЦУР в середине марта этого года. В начале мая он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области.

ЦУР в Курганской области открылся в ноябре 2020 года. Первым руководителем этой структуры была Екатерина Кураева, которая до этого работала журналистом в Екатеринбурге, а затем — в Санкт-Петербурге. 22 февраля она покинула этот пост по собственному желанию.