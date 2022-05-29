ЕР определилась с кандидатами в думу курганского города

30 мая 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Подведены итоги праймериз ЕР кандидатов в депутаты гордумы Шадринска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Единая Россия» определилась с кандидатами на довыборы депутатов Шадринской городской думы по двум округам. Итоги предварительного голосования (праймериз) опубликованы на официальном сайте партии. По избирательному округу №11 Шадринска праймериз выиграл заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «Шадринский автоагрегатный завод» Георгий Поляков. За него проголосовали 84 человека. По округу №18 победу во внутрипартийном голосовании одержал директор ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и спорта» Сергей Аксенов. Он набрал 35 голосов. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в Шадринской городской думе появилось два вакантных места. Депутат по 18-му округу Валерий Мурзин был лишен мандата из-за неточностей в декларации о доходах (он не указал, что пользуется домом своих родителей). Это решение Музин пытался обжаловать в суде. Экс-депутат по 11-му округу гордумы Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года.

«Единая Россия» определилась с кандидатами на довыборы депутатов Шадринской городской думы по двум округам. Итоги предварительного голосования (праймериз) опубликованы на официальном сайте партии. По избирательному округу №11 Шадринска праймериз выиграл заместитель директора по персоналу и общим вопросам АО «Шадринский автоагрегатный завод» Георгий Поляков. За него проголосовали 84 человека. По округу №18 победу во внутрипартийном голосовании одержал директор ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и спорта» Сергей Аксенов. Он набрал 35 голосов. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году в Шадринской городской думе появилось два вакантных места. Депутат по 18-му округу Валерий Мурзин был лишен мандата из-за неточностей в декларации о доходах (он не указал, что пользуется домом своих родителей). Это решение Музин пытался обжаловать в суде. Экс-депутат по 11-му округу гордумы Татьяна Глоткина ушла из жизни 3 октября 2021 года.