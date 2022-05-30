На Украине погиб военнослужащий из Тюменской области

Кирилл Васильев перестал выходить на связь с родными 12 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Тобольска Кирилл Васильев погиб во время спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом URA.RU рассказал директор Тобольского многопрофильного техникума Станислав Поляков. Он уточнил, что тоболяк окончил учебное заведение два года назад, после чего ушел служить в армию, где в декабре 2021 года подписал контракт.

«Кирилл закончил обучение в Тобольском многопрофильном техникуме два года назад. Он получил специальность мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем. Затем он ушел на службу, где в декабре принял решение подписать контракт. 12 апреля он пропал», — пояснил Поляков в беседе с URA.RU.

Он добавил, что после этого пришло официальное подтверждение о гибели тобольского контракта. Тело Кирилла Васильева должны передать родственникам в конце недели.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик. 22 февраля президент России Владимир Путин признал их независимость. РФ заключила с республиками ряд соглашений. В том числе, касающихся взаимной военной поддержки.