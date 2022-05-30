Тюменцы стали чаще умирать и реже рождаться

В Тюменской области число смертей превысило количество рождений Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В первом квартале 2022 года в Тюменской области наблюдается естественная убыль населения: жители чаще умирают, нежели рождаются. Такие данные URA.RU предоставили в Тюменьстате.

«Показатели естественного движения населения Тюменской области, за январь—март 2022 года. Число родившихся — 4 324 человека. Число умерших — 5 007», — рассказали URA.RU в Тюменьстате.

Там отметили, что регион не только показывает отрицательную динамику по числу родившихся и умерших за отчетный период этого года, но и ухудшил свои показатели по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В частности, в первом квартале прошлого года число родившихся было больше — 4 477, а вот умерших, напротив, регистрировалось меньше — 4 931 человек.

Ранее URA.RU писало, что за 2021 год в Тюменской области умерли 150 детей. Власти раскрыли причины смертей несовершеннолетних: врожденные аномалии, коронавирус, различные инфекции и прочие.