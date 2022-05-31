Сотни курганцев остались без воды из-за аварий

В Кургане из-за аварии на сетях без воды остались дома и школы в Заозерном Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане десятки жилых домов, а также три школы, детский сад, техникум и музей остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба АО «Водный союз».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода по улице Алексеева,3 холодное водоснабжение ограничено: ул. Алексеева,1, 1а (техникум), 2, 3, 4, 4б, 5, 5а, 5б (КНС-26), 5к.1, 7, 9, 10, 11, 1 4 (школа №52), 15; 1 мкр. д. 1, 2, 3 (д/сад №116), 4, 5, 6, 7 (школа №20), 28, 29, 30, 31, 32, 35, 35к.1, 35 стр. 2; т/п №95, 99, 139», — говорится в сообщении АО «Водный союз».

Другая авария на сетях произошла по ул. Станционная, 31. Из-за нее без воды остались: ул. Станционная,19 (Музей),22, 24, 26 (Гимназия №30), дома № 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37; дом ул. Кирова,119 Б; теплопункт №71. Бригады компании работают над устранением аварий.