Путин наградил курганца, участвующего в спецоперации на Украине

Военнослужащий из Курганской области, участвующий в спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества Администрация Целинного муниципального округа, соцсеть «ВКонтакте»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганского военнослужащего Артема Низамутдинова, участвующего в спецоперации на Украине, по указу президента РФ Владимира Путина наградили орденом Мужества. Об этом говорится в группе «ВКонтакте» администрации Целинного муниципального округа.

«Скромный, вежливый и работящий парень из деревни Рыбное — Низамутдинов Артем Хамитович. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 апреля 2022 года он награжден орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Как отмечают в администрации, получить такой орден непросто, им награждают за решительные и смелые действия при исполнении воинского долга, которые были сопряжены с риском для жизни. Также администрация округа поблагодарила родителей Низамутдинова за достойное воспитание сына и отметила, что гордится военнослужащим.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества курганского военнослужащего Артема Низамутдинова Администрация Целинного муниципального округа, соцсеть «ВКонтакте»

Награду получил Артем Низамутдинов Администрация Целинного муниципального округа, соцсеть «ВКонтакте»