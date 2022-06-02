02 июня 2022

Путин наградил курганца, участвующего в спецоперации на Украине

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Военнослужащий из Курганской области, участвующий в спецоперации на Украине, награжден орденом Мужества
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганского военнослужащего Артема Низамутдинова, участвующего в спецоперации на Украине, по указу президента РФ Владимира Путина наградили орденом Мужества. Об этом говорится в группе «ВКонтакте» администрации Целинного муниципального округа.

«Скромный, вежливый и работящий парень из деревни Рыбное — Низамутдинов Артем Хамитович. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 апреля 2022 года он награжден орденом Мужества», — говорится в сообщении.

Как отмечают в администрации, получить такой орден непросто, им награждают за решительные и смелые действия при исполнении воинского долга, которые были сопряжены с риском для жизни. Также администрация округа поблагодарила родителей Низамутдинова за достойное воспитание сына и отметила, что гордится военнослужащим.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества курганского военнослужащего Артема Низамутдинова
Награду получил Артем Низамутдинов

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Курганского военнослужащего Артема Низамутдинова, участвующего в спецоперации на Украине, по указу президента РФ Владимира Путина наградили орденом Мужества. Об этом говорится в группе «ВКонтакте» администрации Целинного муниципального округа. «Скромный, вежливый и работящий парень из деревни Рыбное — Низамутдинов Артем Хамитович. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 апреля 2022 года он награжден орденом Мужества», — говорится в сообщении. Как отмечают в администрации, получить такой орден непросто, им награждают за решительные и смелые действия при исполнении воинского долга, которые были сопряжены с риском для жизни. Также администрация округа поблагодарила родителей Низамутдинова за достойное воспитание сына и отметила, что гордится военнослужащим. Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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