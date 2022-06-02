02 июня 2022

В Курганской области производство масла снизилось вдвое

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, масло, хлеб, сливочное масло, разделочная доска, нож
В Курганской области производство сливочного масла снизилось на 53% Фото:

Объем производства сливочного масла в Курганской области за прошлый год снизился почти на 53%. Об этом говорится в оперативной информации на сайте Свердловскстата.

«Объем производства сливочного масла и масляных паст за январь—апрель 2022 года составил 218,2 тонн. Это 47,4% к январю-апрелю прошлого года», — говорится в таблице «Производство важнейших видов промышленной продукции по Курганской области в январе—апреле 2022 года».

Также по сравнению с прошлогодними значениями значительно сократилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. За январь—апрель 2022 года объем выпущенной продукции составил 1 895,3 тонн. Снижение составило — 15,9%. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения за первые четыре месяца текущего года составило 1 640 тонн. Это на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область попала в аутсайдеры по производству молока. За последние пять лет надои в регионе уменьшились более чем на 16%. Также в Курганской области за последний год резко снизилось поголовье птиц и свиней. Для развития животноводства в регионе планируют построить молочные фермы и свинокомплексы.

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Объем производства сливочного масла в Курганской области за прошлый год снизился почти на 53%. Об этом говорится в оперативной информации на сайте Свердловскстата. «Объем производства сливочного масла и масляных паст за январь—апрель 2022 года составил 218,2 тонн. Это 47,4% к январю-апрелю прошлого года», — говорится в таблице «Производство важнейших видов промышленной продукции по Курганской области в январе—апреле 2022 года». Также по сравнению с прошлогодними значениями значительно сократилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. За январь—апрель 2022 года объем выпущенной продукции составил 1 895,3 тонн. Снижение составило — 15,9%. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения за первые четыре месяца текущего года составило 1 640 тонн. Это на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область попала в аутсайдеры по производству молока. За последние пять лет надои в регионе уменьшились более чем на 16%. Также в Курганской области за последний год резко снизилось поголовье птиц и свиней. Для развития животноводства в регионе планируют построить молочные фермы и свинокомплексы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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