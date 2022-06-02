В Курганской области производство масла снизилось вдвое

В Курганской области производство сливочного масла снизилось на 53% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Объем производства сливочного масла в Курганской области за прошлый год снизился почти на 53%. Об этом говорится в оперативной информации на сайте Свердловскстата.

«Объем производства сливочного масла и масляных паст за январь—апрель 2022 года составил 218,2 тонн. Это 47,4% к январю-апрелю прошлого года», — говорится в таблице «Производство важнейших видов промышленной продукции по Курганской области в январе—апреле 2022 года».

Также по сравнению с прошлогодними значениями значительно сократилось производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов. За январь—апрель 2022 года объем выпущенной продукции составил 1 895,3 тонн. Снижение составило — 15,9%. Производство хлебобулочных изделий длительного хранения за первые четыре месяца текущего года составило 1 640 тонн. Это на 14,3% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Курганская область попала в аутсайдеры по производству молока. За последние пять лет надои в регионе уменьшились более чем на 16%. Также в Курганской области за последний год резко снизилось поголовье птиц и свиней. Для развития животноводства в регионе планируют построить молочные фермы и свинокомплексы.