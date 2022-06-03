В Кургане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

04 июня 2022 в 12:26 Размер текста - 17 +

МЧС России по Курганской области: температура воздуха может опуститься до -3 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ГУ МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о сильных заморозках. Температура воздуха в выходные, местами, опустится ниже нуля градусов. «Штормовое предупреждение. По прогнозу курганских синоптиков 4 — 5 июня в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — написано на сайте регионального ведомства. Сотрудники ГУ МЧС призывают к «сознательности и ответственному поведению, а также соблюдению всех необходимых правил». Ранее URA.RU писало о резком похолодании на территории. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Курганской области высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

В ГУ МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о сильных заморозках. Температура воздуха в выходные, местами, опустится ниже нуля градусов. «Штормовое предупреждение. По прогнозу курганских синоптиков 4 — 5 июня в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — написано на сайте регионального ведомства. Сотрудники ГУ МЧС призывают к «сознательности и ответственному поведению, а также соблюдению всех необходимых правил». Ранее URA.RU писало о резком похолодании на территории. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Курганской области высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона.