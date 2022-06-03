03 июня 2022

В Кургане объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков

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Морозы. Курган, снег, рябина, зима, иней, погода, заморозки, похолодание
МЧС России по Курганской области: температура воздуха может опуститься до -3 градусов Фото:

В ГУ МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о сильных заморозках. Температура воздуха в выходные, местами, опустится ниже нуля градусов.

«Штормовое предупреждение. По прогнозу курганских синоптиков 4 — 5 июня в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — написано на сайте регионального ведомства.

Сотрудники ГУ МЧС призывают к «сознательности и ответственному поведению, а также соблюдению всех необходимых правил». Ранее URA.RU писало о резком похолодании на территории. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Курганской области высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона.

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В ГУ МЧС России по Курганской области предупредили жителей региона о сильных заморозках. Температура воздуха в выходные, местами, опустится ниже нуля градусов. «Штормовое предупреждение. По прогнозу курганских синоптиков 4 — 5 июня в отдельных районах Курганской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов», — написано на сайте регионального ведомства. Сотрудники ГУ МЧС призывают к «сознательности и ответственному поведению, а также соблюдению всех необходимых правил». Ранее URA.RU писало о резком похолодании на территории. По словам синоптика-любителя Ильи Винштейна, в Курганской области высокая вероятность заморозков ожидается на севере, северо-востоке и востоке региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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