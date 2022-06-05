Власти объяснили снятие символа Z с фасада тюменской филармонии

Конструкция с буквой Z в Тюмени пострадала из-за сильного ветра Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Баннер с буквой Z, считающейся символом спецоперации РФ на Украине, сняли с фасада тюменской филармонии, чтобы заменить на новый. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

«Конструкция была временной и из-за сильного ветра пострадала. Скоро на фасад повесят новую», — прокомментировали в ТКТО. То, что Z пропала с фасада филармонии тюменцы заметили в конце прошлой недели.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.