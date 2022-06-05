05 июня 2022
04 июня 2022

Власти объяснили снятие символа Z с фасада тюменской филармонии

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Тюменская филармония. Тюмень, тюменская филармония, символ z, филармония тюмень, знак z
Конструкция с буквой Z в Тюмени пострадала из-за сильного ветра Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Баннер с буквой Z, считающейся символом спецоперации РФ на Украине, сняли с фасада тюменской филармонии, чтобы заменить на новый. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО).

«Конструкция была временной и из-за сильного ветра пострадала. Скоро на фасад повесят новую», — прокомментировали в ТКТО. То, что Z пропала с фасада филармонии тюменцы заметили в конце прошлой недели.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.

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Баннер с буквой Z, считающейся символом спецоперации РФ на Украине, сняли с фасада тюменской филармонии, чтобы заменить на новый. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО). «Конструкция была временной и из-за сильного ветра пострадала. Скоро на фасад повесят новую», — прокомментировали в ТКТО. То, что Z пропала с фасада филармонии тюменцы заметили в конце прошлой недели. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства утверждал, что также это делается ради спасения жителей ДНР и ЛНР от угрозы со стороны нацбатов и украинской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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