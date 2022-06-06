В поселковой больнице не хватает врачей и другого медперсонала Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В филиал Областной больницы №19 в поселке Боровский (Тюменский район области) требуются 22 медика — заведующие, врачи и медсестры. Информация о вакансиях размещена на сайте медучреждения, а также в социальных сетях. Самая высокая предлагаемая зарплата — 73 600 рублей, самая низкая — 13 890.

«Потребность специалистов на вакантные должности. Боровская участковая больница. Требуются: заведующий отделением педиатрии, паллиативным отделением. Заработная плата после вычета налогов — 73 600 рублей». — такие данные представлены на сайте ОБ №19.

Информация о пустующих ставках также распространяется в группах в социальной сети «ВКонтакте», но без указания заработной платы. В частности, в учреждение требуются врачи: реаниматолог (70 тысяч рублей), два кардиолога, терапевт, врач по лечебной физкультуре и невролог (60,5 тысяч).

Среди среднего медперсонала больнице не хватает двух старших медсестер (37 300), двух фельдшеров и акушерки (34 800), шести медсестер (от 29 до 34 тысяч рублей), рентгенолаборанта (27 тысяч), и инструктора по лечебной физкультуре (24,8 тысяч рублей).

Не хватает учреждению и дезинфектора. Ему обещают платить 13 890 рублей в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в поселке Боровский жители выстраиваются в многометровые очереди для записи к узким специалистам. В депздраве области причиной назвали нехватку регистраторов, а также обвинили самих пациентов в создании ажиотажа.