12 июня 2022
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10 июня 2022

На жительницу ЯНАО за фиктивную прописку завели уголовные дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация по стрельбе с балкона на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, жилой дом, подъезд, полиция
Полицейские выявили нарушение в ходе проверки Фото:

В Муравленко (ЯНАО) на местную жительницу завели три уголовных дела за фиктивную регистрацию граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения проверки квартир было установлено, что жительница города из корыстных побуждений оформила фиктивную регистрацию трех граждан Российской Федерации и гражданки Республики Казахстан по месту пребывания в квартире. Предоставить им данное помещение для проживания жительница не намеревалась», — сообщили в ведомстве. Горожанке грозят штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги уроженец Азербайджана подделал документы о семейном положении, чтобы жениться на жительнице города. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

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В Муравленко (ЯНАО) на местную жительницу завели три уголовных дела за фиктивную регистрацию граждан. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО. «Сотрудниками полиции в ходе проведения проверки квартир было установлено, что жительница города из корыстных побуждений оформила фиктивную регистрацию трех граждан Российской Федерации и гражданки Республики Казахстан по месту пребывания в квартире. Предоставить им данное помещение для проживания жительница не намеревалась», — сообщили в ведомстве. Горожанке грозят штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. Ранее URA.RU писало, что в Лабытнанги уроженец Азербайджана подделал документы о семейном положении, чтобы жениться на жительнице города. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.
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