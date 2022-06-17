В Тюменской области автобус сбил 9-летнего школьника

В селе Нижняя Тавда водитель автобуса на пешеходном переходе сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
«В Нижней Тавде автобусом „ПАЗ“ на пешеходном переходе на улице Калинина сбит 9-летний школьник. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по „зебре“, он получил тяжелую травму ноги и другие ранения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отметили, что ребенок приехал на каникулы к родственникам. Водитель автобуса был трезв.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали. По словам водителя автомобиля, ребенок неожиданно и не спешившись начал пересекать проезжую часть.
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В селе Нижняя Тавда водитель автобуса на пешеходном переходе сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются. «В Нижней Тавде автобусом „ПАЗ“ на пешеходном переходе на улице Калинина сбит 9-летний школьник. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по „зебре“, он получил тяжелую травму ноги и другие ранения», — говорится в сообщении. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отметили, что ребенок приехал на каникулы к родственникам. Водитель автобуса был трезв. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали. По словам водителя автомобиля, ребенок неожиданно и не спешившись начал пересекать проезжую часть.