В Тюменской области автобус сбил 9-летнего школьника

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области отметили, что водитель автобуса был трезв Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В селе Нижняя Тавда водитель автобуса на пешеходном переходе сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«В Нижней Тавде автобусом „ПАЗ“ на пешеходном переходе на улице Калинина сбит 9-летний школьник. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по „зебре“, он получил тяжелую травму ноги и другие ранения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отметили, что ребенок приехал на каникулы к родственникам. Водитель автобуса был трезв.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали. По словам водителя автомобиля, ребенок неожиданно и не спешившись начал пересекать проезжую часть.