17 июня 2022

В Тюменской области автобус сбил 9-летнего школьника

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Виды города Кудымкар. Административный центр Коми-Пермяцкого округа. Пермь, коми-пермяцкий округ, пермский край, Кудымкар, автобус паз
В пресс-службе ГИБДД Тюменской области отметили, что водитель автобуса был трезв Фото:

В селе Нижняя Тавда водитель автобуса на пешеходном переходе сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

«В Нижней Тавде автобусом „ПАЗ“ на пешеходном переходе на улице Калинина сбит 9-летний школьник. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по „зебре“, он получил тяжелую травму ноги и другие ранения», — говорится в сообщении.

В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отметили, что ребенок приехал на каникулы к родственникам. Водитель автобуса был трезв.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали. По словам водителя автомобиля, ребенок неожиданно и не спешившись начал пересекать проезжую часть.

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В селе Нижняя Тавда водитель автобуса на пешеходном переходе сбил 9-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются. «В Нижней Тавде автобусом „ПАЗ“ на пешеходном переходе на улице Калинина сбит 9-летний школьник. Предварительно, ребенок перебегал дорогу по „зебре“, он получил тяжелую травму ноги и другие ранения», — говорится в сообщении. В пресс-службе региональной Госавтоинспекции отметили, что ребенок приехал на каникулы к родственникам. Водитель автобуса был трезв. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени иномарка сбила 15-летнюю девочку на самокате. Пострадавшую госпитализировали. По словам водителя автомобиля, ребенок неожиданно и не спешившись начал пересекать проезжую часть.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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