Курганцы жалуются на потоп во дворе, а дети играют в водное поло

В Кургане и области после дождя часто «воды по колено» Фото: Александр Кадников © URA.RU

Жители Кургана, конкретно улицы Черняховского (район Рябково), делятся в соцсетях фото и видео большой лужи во дворе. Выйти из подъезда без резиновых сапог невозможно. В луже вовсю плескаются дети, некоторые играют в водный футбол. На видео, опубликованном в группе «Типичный Курган» соцсети ВКонтакте, видно, как вода скрывает детей по пояс.

«Мамам потом головная боль — одежда пропитывается пятнами бензина, масла, практически неотмываемыми». «Я не сфотографировала, но там заплыв, ребята купаются». «Каждый год одно и тоже ничего не меняется», — делятся комментариями пользователи соцсети ВКонтакте.

URA.RU уже сообщало, что в апреле также в районе Рябково жители страдали от затопления. Воды было столько, что во дворе одного из домов огромную лужу утки приняли за пруд и поселились там. Тогда жильцы жаловались на халатность служб ЖКХ. В администрацию Кургана направлен запрос по поводу разъяснения причины сложившейся коммунальной ситуации.

Дети играют, находясь в воде почти по пояс Telegram-канал Курганистан