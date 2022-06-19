Директору ключевого курганского департамента нашли зама

В департаменте АПК открыты 16 вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У директора департамента агропромышленного комплекса Павла Кощеева появился заместитель. Обязанности возложены на Сергея Ватагина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос.

«В департаменте обязанности заместителя директора — начальника управления развития отраслей АПК возложены на замначальника управления — начальника отдела животноводства и племенной работы», — говорится в ответе. В открытых данных, которые опубликованы на сайте департамента АПК, указано, что эту должность в ведомстве занимает Сергей Ватагин.

В правительстве уточнили, что в департаменте АПК открыты 16 вакансий. На свободные должности проводят конкурсы.

Ранее источники URA.RU сообщали, что директор департамента АПК Павел Кощеев работает без заместителей. Также инсайдеры отмечали, что в ведомстве пустуют целые отделы. URA.RU писало, что начальников отделов ищут в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.