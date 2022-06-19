19 июня 2022

Директору ключевого курганского департамента нашли зама

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , чиновники, деловые люди, герб россии, депутаты, папка с документами
В департаменте АПК открыты 16 вакансий Фото:

У директора департамента агропромышленного комплекса Павла Кощеева появился заместитель. Обязанности возложены на Сергея Ватагина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос.

«В департаменте обязанности заместителя директора — начальника управления развития отраслей АПК возложены на замначальника управления — начальника отдела животноводства и племенной работы», — говорится в ответе. В открытых данных, которые опубликованы на сайте департамента АПК, указано, что эту должность в ведомстве занимает Сергей Ватагин.

В правительстве уточнили, что в департаменте АПК открыты 16 вакансий. На свободные должности проводят конкурсы.

Ранее источники URA.RU сообщали, что директор департамента АПК Павел Кощеев работает без заместителей. Также инсайдеры отмечали, что в ведомстве пустуют целые отделы. URA.RU писало, что начальников отделов ищут в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.

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У директора департамента агропромышленного комплекса Павла Кощеева появился заместитель. Обязанности возложены на Сергея Ватагина. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики Курганской области в ответ на редакционный запрос. «В департаменте обязанности заместителя директора — начальника управления развития отраслей АПК возложены на замначальника управления — начальника отдела животноводства и племенной работы», — говорится в ответе. В открытых данных, которые опубликованы на сайте департамента АПК, указано, что эту должность в ведомстве занимает Сергей Ватагин. В правительстве уточнили, что в департаменте АПК открыты 16 вакансий. На свободные должности проводят конкурсы. Ранее источники URA.RU сообщали, что директор департамента АПК Павел Кощеев работает без заместителей. Также инсайдеры отмечали, что в ведомстве пустуют целые отделы. URA.RU писало, что начальников отделов ищут в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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