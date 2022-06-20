20 июня 2022

Десятки курганцев незаконно привлекли к уголовной ответственности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Судебное заседание. Курган, подследственный, уголовное дело, осужденный, преступник, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, наручники
20 человек незаконно привлечены следствием к уголовной ответственности за год в Курганской области Фото:

Следственные органы Курганской области в 2021 году незаконно привлекли к уголовной ответственности 20 человек. С начала 2022 года зафиксирован один такой случай. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры региона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Отмечено, что в 2021 году 20 лиц незаконно привлечены следствием к уголовной ответственности. Основной причиной прекращения уголовных дел на стадии досудебного производства являются отсутствие достаточных доказательств, необходимых для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и последующего направления дел для судебного рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области, за первые пять месяцев 2022 года к уголовной ответственности незаконно привлечен один житель региона. Заседание коллегии провел прокурор Курганской области Андрей Назаров. В ведомстве отмечают, что участники совещания приняли комплекс дополнительных мер, которые позволят повысить эффективность работы прокуроров в этом направлении.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».

Следственные органы Курганской области в 2021 году незаконно привлекли к уголовной ответственности 20 человек. С начала 2022 года зафиксирован один такой случай. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры региона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. «Отмечено, что в 2021 году 20 лиц незаконно привлечены следствием к уголовной ответственности. Основной причиной прекращения уголовных дел на стадии досудебного производства являются отсутствие достаточных доказательств, необходимых для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и последующего направления дел для судебного рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства. Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области, за первые пять месяцев 2022 года к уголовной ответственности незаконно привлечен один житель региона. Заседание коллегии провел прокурор Курганской области Андрей Назаров. В ведомстве отмечают, что участники совещания приняли комплекс дополнительных мер, которые позволят повысить эффективность работы прокуроров в этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...