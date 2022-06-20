Десятки курганцев незаконно привлекли к уголовной ответственности

20 человек незаконно привлечены следствием к уголовной ответственности за год в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следственные органы Курганской области в 2021 году незаконно привлекли к уголовной ответственности 20 человек. С начала 2022 года зафиксирован один такой случай. Об этом сообщили на заседании коллегии прокуратуры региона, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Отмечено, что в 2021 году 20 лиц незаконно привлечены следствием к уголовной ответственности. Основной причиной прекращения уголовных дел на стадии досудебного производства являются отсутствие достаточных доказательств, необходимых для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и последующего направления дел для судебного рассмотрения», — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Курганской области, за первые пять месяцев 2022 года к уголовной ответственности незаконно привлечен один житель региона. Заседание коллегии провел прокурор Курганской области Андрей Назаров. В ведомстве отмечают, что участники совещания приняли комплекс дополнительных мер, которые позволят повысить эффективность работы прокуроров в этом направлении.