Курганские силовики изъяли крупную партию героина у иностранца

В Кургане полиция обезвредила жителя иностранного государства с наркотиками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками задержали в Кургане жителя одной из азиатских республик с расфасованным героином. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

«Накануне в Кургане <…> сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков <…> задержан гражданин одной из азиатских республик, 1997 года рождения. В ходе личного досмотра у молодого человека оперуполномоченные обнаружили 26 свертков с порошкообразным веществом», — информирует сайт региональной полиции. Порошок проверил эксперт и вынес заключение, что это героин. Вес запрещенного вещества составил 9,47 грамма.

Мужчину взяли под стражу и завели уголовное дело. За покушение на сбыт наркотических веществ ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что тюменские полицейские нашли наркотики у жителя Кургана. Молодой человек поехал устраиваться на работу в соседний город, но попался на хранении запрещенного вещества.