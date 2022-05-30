Курганец приехал на работу в Тюмень, но попался на наркотиках

В отношении жителя Курганской области возбуждено уголовное дело (максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет)
Житель Курганской области приехал в Тюмень, чтобы устроиться на работу, но попался с наркотиками, которые по версии правоохранителей он приобрел для «личного употребления». 24-летнего мужчину задержали полицейские.
«В вечернее время курганца задержал наряд ГИБДД. При виде полицейских он попытался избавиться от свертка с неизвестным веществом и скрыться. В ходе выяснения обстоятельств житель Курганской области, который приехал в Тюмень с целью трудоустройства, рассказал сотрудникам полиции, что периодически употребляет наркотики», — передает пресс-служба УМВД России по Тюменской области в сообщении на сайте.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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