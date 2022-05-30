Курганец приехал на работу в Тюмень, но попался на наркотиках

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Подпольный игровой клуб. Тюмень, полицейский, полиция
В отношении жителя Курганской области возбуждено уголовное дело (максимальное наказание — лишение свободы до 3 лет) Фото:

Житель Курганской области приехал в Тюмень, чтобы устроиться на работу, но попался с наркотиками, которые по версии правоохранителей он приобрел для «личного употребления». 24-летнего мужчину задержали полицейские.

«В вечернее время курганца задержал наряд ГИБДД. При виде полицейских он попытался избавиться от свертка с неизвестным веществом и скрыться. В ходе выяснения обстоятельств житель Курганской области, который приехал в Тюмень с целью трудоустройства, рассказал сотрудникам полиции, что периодически употребляет наркотики», — передает пресс-служба УМВД России по Тюменской области в сообщении на сайте.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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Житель Курганской области приехал в Тюмень, чтобы устроиться на работу, но попался с наркотиками, которые по версии правоохранителей он приобрел для «личного употребления». 24-летнего мужчину задержали полицейские. «В вечернее время курганца задержал наряд ГИБДД. При виде полицейских он попытался избавиться от свертка с неизвестным веществом и скрыться. В ходе выяснения обстоятельств житель Курганской области, который приехал в Тюмень с целью трудоустройства, рассказал сотрудникам полиции, что периодически употребляет наркотики», — передает пресс-служба УМВД России по Тюменской области в сообщении на сайте. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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