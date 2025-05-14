В ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России

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Ожидается, что 17-ый пакет санкций примут 20 мая
Ожидается, что 17-ый пакет санкций примут 20 мая Фото:

Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали введение 17-го пакета ограничительных мер против Российской Федерации. Об этом сообщил источник в институтах ЕС.

«Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — приводит слова источника ТАСС. По его словам, ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС примут решение о введении ограничительных мер уже 20 мая.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что утверждение 17-го пакета санкций в отношении России ожидается до 20 мая. Согласно информации, опубликованной в СМИ, основное внимание в новом пакете будет уделено ограничениям против так называемого «теневого» флота российских нефтяных танкеров. Предполагается, что меры затронут порядка 150 судов, а также примерно 60 физических и юридических лиц.

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Послы стран Евросоюза (ЕС) согласовали введение 17-го пакета ограничительных мер против Российской Федерации. Об этом сообщил источник в институтах ЕС. «Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — приводит слова источника ТАСС. По его словам, ожидается, что министры иностранных дел стран ЕС примут решение о введении ограничительных мер уже 20 мая. Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас сообщила, что утверждение 17-го пакета санкций в отношении России ожидается до 20 мая. Согласно информации, опубликованной в СМИ, основное внимание в новом пакете будет уделено ограничениям против так называемого «теневого» флота российских нефтяных танкеров. Предполагается, что меры затронут порядка 150 судов, а также примерно 60 физических и юридических лиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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