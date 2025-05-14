Резкие высказывания и предъявляемые России ультиматумы со стороны европейских лидеров не сопровождаются какими-либо реальными мерами. Об этом сообщил бывший коммодор Королевского ВМФ Стив Джерми.
«Европейские лидеры делают громкие заявления, которые ничем не подкреплены, но при этом обижаются, когда их не приглашают на российско-украинские переговоры. Они настаивают на том, чтобы Россия приняла условия прекращения огня, которые ни Европа, ни США не в силах поддержать или обеспечить», — написал Джерми в материале для NATO Watch.
Эксперт отметил, что Европа испытывает серьезные структурные слабости. Для восстановления промышленного потенциала, соответствующего временам холодной войны, европейским государствам необходимо как минимум вдвое увеличить оборонные бюджеты. Однако, по мнению Джерми, нынешние возможности Европы не позволяют реализовать подобные планы.
Экс-коммодор подчеркнул, что следует учитывать, что Россия обладает собственными, обоснованными интересами в сфере безопасности. Расширение НАТО вблизи российских границ при одновременном игнорировании этих интересов неизбежно станет причиной возникновения конфликта. Джерми отметил, что в целом интересы РФ и европейских государств совпадают, поскольку обе стороны стремятся к выработке такого решения, которое позволит установить устойчивый мир на территории Европы.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о провале западной стратегии по отношению к России, пишет «Национальная служба новостей». По его словам, западные государства предприняли попытки ослабить и дестабилизировать РФ, однако эти усилия не привели к ожидаемым результатам. Эта стратегия оказалась неэффективной, хотя западные страны продолжают избегать признания своего неуспеха.
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