Минпросвещения утвердили нормы часов для учителей

Минпросвещения РФ утвердили нормы часов для учителей за ставку заработной платы
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Норма часов педагогической работы составляет 36 часов в неделю за ставку заработной платы, отмечают в Минпросвещения РФ
Норма часов педагогической работы составляет 36 часов в неделю за ставку заработной платы, отмечают в Минпросвещения РФ Фото:

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило нормы педагогической нагрузки, соответствующие одной ставке заработной платы. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительным общеобразовательным программам; образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих, присмотр и уход за детьми», — говорится в документе. Его текст цитирует РИА Новости.

Также для дефектологов и логопедов определена недельная ставка педагогической нагрузки в объеме 20 часов. Для воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья — 25 часов. Инструкторам по физической культуре, а также воспитателям, трудящимся в интернатах и различных учреждениях социального обслуживания, установлена норма в 30 часов в неделю.

Количество учебных часов, закрепленных за педагогическим работником, определяется трудовым договором. Он заключается между сотрудником и образовательной организацией. Данные нормы вступают в силу с 1 сентября 2025 года.

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Министерство просвещения Российской Федерации утвердило нормы педагогической нагрузки, соответствующие одной ставке заработной платы. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительным общеобразовательным программам; образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих, присмотр и уход за детьми», — говорится в документе. Его текст цитирует РИА Новости. Также для дефектологов и логопедов определена недельная ставка педагогической нагрузки в объеме 20 часов. Для воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья — 25 часов. Инструкторам по физической культуре, а также воспитателям, трудящимся в интернатах и различных учреждениях социального обслуживания, установлена норма в 30 часов в неделю. Количество учебных часов, закрепленных за педагогическим работником, определяется трудовым договором. Он заключается между сотрудником и образовательной организацией. Данные нормы вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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