Минпросвещения утвердили нормы часов для учителей

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило нормы педагогической нагрузки, соответствующие одной ставке заработной платы. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительным общеобразовательным программам; образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих, присмотр и уход за детьми», — говорится в документе. Его текст цитирует РИА Новости.
Также для дефектологов и логопедов определена недельная ставка педагогической нагрузки в объеме 20 часов. Для воспитателей, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья — 25 часов. Инструкторам по физической культуре, а также воспитателям, трудящимся в интернатах и различных учреждениях социального обслуживания, установлена норма в 30 часов в неделю.
Количество учебных часов, закрепленных за педагогическим работником, определяется трудовым договором. Он заключается между сотрудником и образовательной организацией. Данные нормы вступают в силу с 1 сентября 2025 года.
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